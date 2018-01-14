 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На "Буковеле" задержали белорусов с георгиевскими лентами. Суд наказал их максимальным штрафом

На новогодние и рождественские праздники депутат Ивано-Франковского областного совета Андрей Марийчин, живущий в поселке Яблуница, неподалеку горнолыжного курорта "Буковель", совместно с ветеранами АТО задержал белорусских туристов с запрещенной в Украине георгиевской лентой

Туристы прикрепили "колорадскую" ленту на лобовое стекло автомобиля Mersedes Vito и по просьбе Марийчина снять ее отказались, пишет Франковское издание Курс.

В машине были три мужчины и две женщины. Марийчин снял номера с автомобиля, чтобы нарушители не сбежали, и вызвал полицию и друзей - ветеранов АТО. Причем ему пришлось объяснять полицейским, что георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года и за ее использование предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

По постановлению полиции судья Яремчанского городского суда Андрей Иванов принял решение о максимальном штрафе для нарушителей - 2550 грн (150 необлагаемых минимумумив).

"До приезда полиции минут через 5 приехали наши ребята-атошникы, человек двадцать, так что белорусы запомнят надолго, какую символику здесь можно использовать. А суд и полиция - это для них уже как помилование. Но судья очень хорошо им все разъяснил", - отметил Марийчин.

Инцидент произошел еще 10 января.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 января, 2018 воскресенье

больше новостей

14 января, 2018 воскресенье

13 января, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать