На "Буковеле" задержали белорусов с георгиевскими лентами. Суд наказал их максимальным штрафом

14 января, 2018, 20:43

На новогодние и рождественские праздники депутат Ивано-Франковского областного совета Андрей Марийчин, живущий в поселке Яблуница, неподалеку горнолыжного курорта "Буковель", совместно с ветеранами АТО задержал белорусских туристов с запрещенной в Украине георгиевской лентой

Туристы прикрепили "колорадскую" ленту на лобовое стекло автомобиля Mersedes Vito и по просьбе Марийчина снять ее отказались, пишет Франковское издание Курс.

В машине были три мужчины и две женщины. Марийчин снял номера с автомобиля, чтобы нарушители не сбежали, и вызвал полицию и друзей - ветеранов АТО. Причем ему пришлось объяснять полицейским, что георгиевская лента в Украине законодательно запрещена с июня 2017 года и за ее использование предусмотрен штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов.

По постановлению полиции судья Яремчанского городского суда Андрей Иванов принял решение о максимальном штрафе для нарушителей - 2550 грн (150 необлагаемых минимумумив).

"До приезда полиции минут через 5 приехали наши ребята-атошникы, человек двадцать, так что белорусы запомнят надолго, какую символику здесь можно использовать. А суд и полиция - это для них уже как помилование. Но судья очень хорошо им все разъяснил", - отметил Марийчин.

Инцидент произошел еще 10 января.