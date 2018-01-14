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На отеле Трампа в Вашингтоне разместили надпись "Грязная дыра"

На отеле Trump International в Вашингтоне появилась световая проекция со словом shithole (грязная дыра)

Видео перфоманса опубликовал в Twitter 13 января местный журналист Робин Белл, устроивший эту акцию.

  1. По данным Washington Post и CNN, 11 января президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами в Белом доме заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "грязных дыр" (shithole countries). Такое определение он якобы употребил для стран Африки, а также Гаити и Сальвадора.
  2. 12 января представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что слова Трампа о странах, из которых приезжают мигранты, если они действительно были сказаны, являются расистскими, шокирующими и постыдными.
  3. Сам Трамп опроверг информацию о том, что он говорил слова "грязные дыры" в отношении стран, откуда в США приезжают мигранты.
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