На отеле Трампа в Вашингтоне разместили надпись "Грязная дыра"
14 января, 2018, 18:44
На отеле Trump International в Вашингтоне появилась световая проекция со словом shithole (грязная дыра)
Видео перфоманса опубликовал в Twitter 13 января местный журналист Робин Белл, устроивший эту акцию.
Sh*thole Projections 1-13-18 #resist https://t.co/uQ7cUXiqhn— robin bell (@bellvisuals) 14 января 2018 г.
- По данным Washington Post и CNN, 11 января президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами в Белом доме заявил, что Соединенным Штатам не нужны мигранты из "грязных дыр" (shithole countries). Такое определение он якобы употребил для стран Африки, а также Гаити и Сальвадора.
- 12 января представитель управления верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл заявил, что слова Трампа о странах, из которых приезжают мигранты, если они действительно были сказаны, являются расистскими, шокирующими и постыдными.
- Сам Трамп опроверг информацию о том, что он говорил слова "грязные дыры" в отношении стран, откуда в США приезжают мигранты.