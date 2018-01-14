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На Гавайях объяснили, почему сработала воздушная тревога

Власти американского штата Гавайи сообщили, что ложное предупреждение о ракетном нападении было оглашено по вине работника управления по чрезвычайным ситуациям, который нажал "не на ту кнопку"

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Сейчас мы пытаемся восстановить точную последовательность событий и принять меры для того, чтобы это никогда больше не повторилось", - заявил губернатор штата Дэвид Іґе.

  • В субботу, 13 января 2018 года, жители архипелага получили уведомления на свои мобильные телефоны о необходимости бежать в укрытие, поскольку на них летит одна или несколько баллистических ракет. Многие люди попрятались в ваннах у себя дома, в зданиях с толстыми стенами, канализационных трубах.
  • В течении 38 минут после сообщения среди населения и многочисленных туристов на Гавайях воцарилась паника. Пока не установлено, почему сигнал отбоя тревоги не был дан ранее.
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