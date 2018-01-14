На 6 месторождениях Западной Украины возобновляют добычу газа
14 января, 2018, 21:18
"Укргаздобыча" активизирует разведку месторождений в западных областях Украины
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Ради увеличения добычи газа в западном регионе Укргаздобыча активизирует работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ "Львовгаздобыча", – говорится в сообщении.
Отмечается, что запланированы разведывательные бурения шести заброшенных месторождений, в которых в советское время начинали добычу газа.
"Большой газ должен вернутся в Западный регион",- отметил директор по геологическим вопросам ПАО "Укргаздобыча" Мирон Кучер во время рабочей поездки на промышленные объекты "Львовгаздобыча".
В планах УГД проведение разведочного бурения на 6 месторождениях Львовгаздобыча.
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