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На 6 месторождениях Западной Украины возобновляют добычу газа

"Укргаздобыча" активизирует разведку месторождений в западных областях Украины

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ради увеличения добычи газа в западном регионе Укргаздобыча активизирует работу по доразведке существующих месторождений, которыми оперирует ГПУ "Львовгаздобыча", – говорится в сообщении.

Отмечается, что запланированы разведывательные бурения шести заброшенных месторождений, в которых в советское время начинали добычу газа.

"Большой газ должен вернутся в Западный регион",- отметил директор по геологическим вопросам ПАО "Укргаздобыча" Мирон Кучер во время рабочей поездки на промышленные объекты "Львовгаздобыча".

В планах УГД проведение разведочного бурения на 6 месторождениях Львовгаздобыча.

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