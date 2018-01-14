Конфликт на Донбассе является чуть не единственным в мире, куда совсем не вмешивается ООН, - посол
Об этом заявил посол чрезвычайный и полномочный посол Украины Роман Бессмертный в эфире телеканала ZIK.
"Но в чем парадоксальность ситуации? Это не единственный конфликт в мире в послевоенный период, где ООН вообще никакого участия не принимает. И ООН, суть которой было не допустить войны, она сегодня смотрит, как два участника, два основатели ООН воюют!" - подчеркнул он.
Он подчеркнул, что Россия - постоянный член СБ ООН, но организация на страну никак не влияет.
"Более того, весь год Украина в Совете Безопасности является не постоянным членом, но Россия - постоянный, год идет война, а ООН смотрит на все это и не имеет даже программы относительно энергоресурсов, в отношении военнопленных, потому что их же там нет! Почему к нам так относятся?" - отмечает Бессмертный.
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