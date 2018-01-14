Эрдоган пригрозил ввести войска в северо-западную часть Сирии
14 января, 2018, 12:12
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в случае дальнейшей поддержки курдов со стороны разных стран турецкая армия может в течение недель начать военную операцию на северо-западе Сирии
Эрдоган уточнил, что речь идет о регионах Манбидж и Африн, передает телеканал NTV.
"В Манбидж, если не будут выполнены данные нам обещания, они увидят, что мы сделаем через неделю", - заявил Эрдоган.
Также, информационное агентство Анадолу сообщает, что на границу с Сирией вечером 13 января были переброшены танки.
- Напомним, 14 января правительственные войска провели химическую атаку в Сирии.
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