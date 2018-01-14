Для спасения Ханского дворца надо просить международной помощи, - Умеров

14 января, 2018, 10:38

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров считает, что для сохранения Ханского дворца в оккупированном Крыму нужно просить международной поддержки

Об этом он сказал в эфире "Радио Крым.Реалии".

"Я, прежде всего, беспокоюсь за Ханский дворец, который лишают подлинности в процессе так называемой российской реконструкции. Нужно обращаться во все международные организации, чтобы прекратить это", - подчеркнул Умеров.