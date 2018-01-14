Боевики обстреляли из гранатометов опорный пункт вблизи "Гнутово"

14 января, 2018, 09:19

В субботу около 19 часов под обстрелы незаконных вооруженных формирований попал опорный пункт вблизи контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" со стороны Верхнешироковского

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.

"Вчера около 19-ти часов российско-террористические войска открыли огонь со стороны н.п. Верхнешироковское, что на неподконтрольной Украине территории. Обстрел боевики осуществили из ЗУ-23 и АГС-17 в направлении опорного пункта, что перед КПВВ "Гнутово", где несут службу военнослужащие Госпогранслужбы. Гранаты разорвались за 20-50 м от опорного пункта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрелов никто не пострадал. Инфраструктура пункта тоже осталась невредимой.

Пограничники не открывали огонь в ответ.