15 января часть Днипра окажется без света, а 16-го - без воды. Есть расписание и адреса ремонтных работ

14 января, 2018, 22:46

В понедельник, 15 января, в четырех районах Днипра отключат электроэнергию

Света не будет из-за проведения ремонтных работ, передает местный портал Информатор.

Адреса, где не будет света:

Самарский район

ул. Аграрная, 5 - 33, 51, 2 - 34, 52;

ул. Элеваторная, 17 - 43, 30 - 56;

ул. Кадровая, 83 - 113, 54 - 112;

ул. Таращанская, 2, 3;

д / к № 125;

котельная № 125;

ул. Новаторская, 62 - 128, 61 - 119;

ул. Таймырская, 1, 2;

ул. Андрощука;

ул. Столярная, 1, 36, 8;

ул. Новгородская, 78 - 104, 95 - 127;

ул. Кобылянской, 2 - 18, 1 - 29;

ул. Заозерная, 77 - 105, 70 - 96;

ул. Пензенская, 1.

Амур-Нижнеднепровский район



ЧП Огурцов;

магазин "Спорттовары";

магазин "Хозяин";

магазин мебельный "Анси";

офисы, пр-т Слобожанская, 35.

Шевченковский район



ул. Вознесенская, 23 - 59, 28 - 46;

ул. Дарвина, 39 - 45;

ул. Михаила Грушевского, 28 - 38;

ул. Короленко, 24 - 28, 55 - 59;

ул. Троицкая, 41, 42 - 44;

ул. Светлова, 36 - 50, 39 - 51.

Новокодацкий район

ул. Пушкина, 1 - 93, 2 - 92;

ФЛП Гориченко, магазин;

пер. Пушкина, 1 - 27;

ул. Павлова, 29;

ул. Айдаровская, 1 - 81, 2 - 68;

ул. Лесная, 30а, 34 - 114;

магазин № 174;

ФОП Григорьев В. Г., торговый павильон;

пер. Лесной, 1 - 9, 2 - 12.

При этом 16 января жители нескольких улиц Днипра останутся без воды. Отключение продлится около 10 часов.

Из-за проведения ремонтно-восстановительных работ воды не будет с 9:00 до 19:00.

Прекратят водоснабжение потребителей, расположенных по адресам:

ул. Титова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15а (детский учебное заведение № 243), 17, 19, 21, 23, 25 (специализированная многопрофильная больница № 1), 27;

ул. Академика Янгеля, 1, 2 (школа), 4, 5;

ул. Новокрымская, 2, 2а, 2б;

пр-т Богдана Хмельницкого, 26, 28, 30, 32, 34, 36.

На период выполнения работ коммунальщики рекомендуют потребителям самостоятельно обеспечить себе необходимый запас питьевой воды. Особенно это касается жителей квартир, расположенных на верхних этажах указанных жилых домов.