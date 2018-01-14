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15-летняя украинка пробилась в основу Australian Open, став самой молодой участницей турнира

Действующая чемпионка юниорского Australian Open 15-летняя украинка Марта Костюк пробилась в основную сетку взрослого турнира, одолев три раунда квалификации

Соответствующая информация содержится на официальном сайте турнира.

В финальном круге отборочного турнира украинская теннисистка, которая на данный момент занимает 521-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла 126-ю ракетку мира чешку Барбора Крейчикову со счетом 6:3, 5:7, 6:0.

Костюк стала четвертой действующей чемпионкой юниорского Australian Open 18 лет, которой удалось пробиться в основу взрослого турнира.

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Отметим, что 15-летняя украинка стала самой молодой участницей Australian Open. Для Костюк это первое участие во взрослом турнире Большого шлема. Первой соперницей украинки в основе станет 25-я сеяная китаянка Шуай Пенг.

  • Напомним, Марта Костюк попала к квалификации, получив wild-card от организаторов турнира, как победительница прошлогоднего юниорского Открытого чемпионата Австралии.
  • 6 января украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в австралийском Брисбене.
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