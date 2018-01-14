15-летняя украинка пробилась в основу Australian Open, став самой молодой участницей турнира
Соответствующая информация содержится на официальном сайте турнира.
В финальном круге отборочного турнира украинская теннисистка, которая на данный момент занимает 521-ю строчку в рейтинге WTA, обыграла 126-ю ракетку мира чешку Барбора Крейчикову со счетом 6:3, 5:7, 6:0.
Костюк стала четвертой действующей чемпионкой юниорского Australian Open 18 лет, которой удалось пробиться в основу взрослого турнира.
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Отметим, что 15-летняя украинка стала самой молодой участницей Australian Open. Для Костюк это первое участие во взрослом турнире Большого шлема. Первой соперницей украинки в основе станет 25-я сеяная китаянка Шуай Пенг.
- Напомним, Марта Костюк попала к квалификации, получив wild-card от организаторов турнира, как победительница прошлогоднего юниорского Открытого чемпионата Австралии.
- 6 января украинка Элина Свитолина стала победительницей турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в австралийском Брисбене.
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