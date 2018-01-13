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Жители Гавайев получили сообщение о ракетной атаке. Как выяснилось, это ошибка

скрин-шот оповещения
фото: Twitter
Люди на Гавайских островах утром в субботу, 13 января 2017 года, по местному времени получили на свои смартфоны текстовое предупреждение об угрозе ракетного удара

И прежде чем эта тревога была объявлена ложной, начала распространяться паника, передает ВВС.

"Гавайям угрожает баллистическая ракета. Ищите немедленного убежища", - говорилось в разосланном сообщении.

Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями в Гавайях позже подтвердило отсутствие угрозы.

Местная газета The Honolulu Star-Advertiser отмечает, что служба по чрезвычайным ситуациям отправила сообщение по ошибке.

 

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