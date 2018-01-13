Жители Гавайев получили сообщение о ракетной атаке. Как выяснилось, это ошибка
13 января, 2018, 20:58
Люди на Гавайских островах утром в субботу, 13 января 2017 года, по местному времени получили на свои смартфоны текстовое предупреждение об угрозе ракетного удара
И прежде чем эта тревога была объявлена ложной, начала распространяться паника, передает ВВС.
"Гавайям угрожает баллистическая ракета. Ищите немедленного убежища", - говорилось в разосланном сообщении.
Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями в Гавайях позже подтвердило отсутствие угрозы.
Местная газета The Honolulu Star-Advertiser отмечает, что служба по чрезвычайным ситуациям отправила сообщение по ошибке.
NO missile threat to Hawaii.— Hawaii EMA (@Hawaii_EMA) 13 января 2018 г.
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