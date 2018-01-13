 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Заявление об изменениях в Facebook стоило Цукербергу почти $3 миллиарда

Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшились на $2,9 млрд после его решения изменить алгоритм наполнения ленты соцсети
Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что после заявления о возможных изменениях акции компании упали на 3,9%.

По информации агентства, состояние Цукерберга сократилось до $74,4 млрд.

Как известно, ранее Цукерберг анонсировал изменения в ленте Facebook.

Он уверен, что изменения будут более полезными для жизни пользователей и функционирования самой соцсети в долгосрочной перспективе.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2018 суббота

12 января, 2018 пятница

больше новостей

13 января, 2018 суббота

12 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать