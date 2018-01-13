Заявление об изменениях в Facebook стоило Цукербергу почти $3 миллиарда
13 января, 2018, 07:29
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга уменьшились на $2,9 млрд после его решения изменить алгоритм наполнения ленты соцсети
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что после заявления о возможных изменениях акции компании упали на 3,9%.
По информации агентства, состояние Цукерберга сократилось до $74,4 млрд.
Как известно, ранее Цукерберг анонсировал изменения в ленте Facebook.
Он уверен, что изменения будут более полезными для жизни пользователей и функционирования самой соцсети в долгосрочной перспективе.
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