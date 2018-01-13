Заявление об изменениях в Facebook стоило Цукербергу почти $3 миллиарда

Отмечается, что после заявления о возможных изменениях акции компании упали на 3,9%.

По информации агентства, состояние Цукерберга сократилось до $74,4 млрд.

Как известно, ранее Цукерберг анонсировал изменения в ленте Facebook.

Он уверен, что изменения будут более полезными для жизни пользователей и функционирования самой соцсети в долгосрочной перспективе.