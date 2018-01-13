Wizz Air увеличил перевозки на украинских рейсах на 64%

13 января, 2018, 14:20

В 2017 году лоукост Wizz Air перевез свыше 685 тысяч пассажиров из Киева и Львова, что на 64% больше в сравнении с предыдущим годом

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Отмечается также, что авиакомпания способствовала развитию местного рынка труда в сферах авиации и туризма, а также созданию 515 рабочих мест в смежных отраслях.

"Благодаря восстановлению перелетов из Харькова в 2018 году и запуску 8 новых рейсов в течение года, Wizz Air предложит своим пассажирам 29 лоукост-маршрутов из Украины в 10 стран", - отмечается в пресс-релизе.

В 2018 году компания выделит 1,1 млн мест на своих украинских рейсах, которые уже находятся в продаже.

В целом, в 2017 году Wizz Air перевезла более 28 млн пассажиров на своих лоукост-маршрутах, что почти на 24% больше, чем в 2016 году.