Wizz Air увеличил перевозки на украинских рейсах на 64%
13 января, 2018, 14:20
В 2017 году лоукост Wizz Air перевез свыше 685 тысяч пассажиров из Киева и Львова, что на 64% больше в сравнении с предыдущим годом
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
Отмечается также, что авиакомпания способствовала развитию местного рынка труда в сферах авиации и туризма, а также созданию 515 рабочих мест в смежных отраслях.
"Благодаря восстановлению перелетов из Харькова в 2018 году и запуску 8 новых рейсов в течение года, Wizz Air предложит своим пассажирам 29 лоукост-маршрутов из Украины в 10 стран", - отмечается в пресс-релизе.
В 2018 году компания выделит 1,1 млн мест на своих украинских рейсах, которые уже находятся в продаже.
В целом, в 2017 году Wizz Air перевезла более 28 млн пассажиров на своих лоукост-маршрутах, что почти на 24% больше, чем в 2016 году.
- Напомним, лоукост-перевозчик Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунда на два месяца раньше.
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