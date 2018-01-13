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В воскресенье в Украине до -11, на юге - с ветром

В воскресенье, 14 января, на территории Украины сохранятся низкие температуры, ночью в северных и восточных областях ожидается до -11 градусов

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Запорожской, Донецкой областях и в Крыму ожидается снег, на остальной территории Украины - переменная облачность, без осадков.

В южных регионах ожидаются порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, на остальной территории - 5-10 м/с.

На западе днем от 0 до -4, ночью -4...-9, в центральных и северных областях -3...-5 днем, ночью до -8...-10 градусов. На востоке ночью ожидается до -11 градусов. На юге днем -1...-3, ночью до -7. В Крыму ожидается мороз от -3 до -5.

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