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В военной разведке рассказали, как офицеры из России "разводят" на деньги спонсоров войны

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, растет количество случаев привлечения жителей оккупированных районов Донбасса к коррупционным схемам, которые позволяют российским офицерам получать дополнительное финансирование

Об этом на брифинге в субботу, 13 января 2018 года, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Дмитрий Гуцуляк, сообщает Эспрессо.TV.

"На штатные должности в передовых подразделениях фиктивно зачисляются местные жители, которые реально к прохождению так называемой военной службы не привлекаются. За это они скрыто отдают командирам-"благодетелям" две трети выданных им ежемесячно денежных выплат, что составляет около 10 тыс. рублей", - сказал полковник.

Кроме того, личный состав военизированных формирований занимается грабежом местного населения. Так, 11 января, по словам Гуцуляка, один из наемников так называемого 1-го Армейского корпуса российско-террористических войск с огнестрельным оружием попытался ограбить дом местной жительницы, во время чего тяжело ранил женщину и нанес вред ее имуществу.

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