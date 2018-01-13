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В США 17 января выставят на аукцион парадный автомобиль Гитлера

В среду, 17 января, на торги в штате Аризона выставят парадный автомобиль Адольфа Гитлера

Об этом сообщает Deutsche Welle.

10% от полученных денег будут направлены на образовательные проекты об опасности национал-социализма.

Основой для создания лимузина фюрера стала модель Mercedes-Benz770K с заводским индексом W150: роскошный автомобиль, который в основном предназначался для высокопоставленных чиновников.

За весь период с 1938 по 1943 годы завод Daimler-Benz выпустил всего 88 автомобилей этой серии. Их владельцами стали, например, японский император Хирохито, король Норвегии, диктатор Франко и Папа Римский.

Окна автомобиля были сделаны из многослойного пуленепробиваемого стекла толщиной 4 сантиметра, а кузов защищен пластинами из специальной стали толщиной в 18 мм.

Гитлер использовал Мерседес как парадный автомобиль для важных выездов — например, в 1940 году, во время парада, посвященного празднованию победы Третьего рейха над Францией, или во время государственного визита итальянского диктатора Бенито Муссолини в Мюнхен.

После капитуляции Германии в 1945 году автомобиль Гитлера перешел в распоряжение армии США, чуть позже попал в руки частного лица, а затем неоднократно менял владельцев.

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