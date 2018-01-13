В порту Барселоны столкнулись паром и круизный лайнер
13 января, 2018, 11:29
В порту Барселоны паром столкнулся с круизным лайнером
Об этом сообщает El Pais.
Паром, прибывший из Марокко, при попытке пришвартоваться врезался в лайнер, стоявший у причала.
Причины инцидента неизвестны. По словам полиции, основными версиями являются технические неполадки и человеческий фактор.
В результате столкновения никто не пострадал.
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