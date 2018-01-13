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В Одесской области неизвестный выстрелил из гранатомета по кафе

В городе Белгород-Днестровский Одесской области в ночь на субботу, 13 января, неизвестный выстрелил из гранатомета по кафе

Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

В результате выстрела была разрушена стена здания. Пострадавших нет.

"С места происшествия изъят цилиндрический тубус, предварительно от ОРПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства", - сообщают в полиции.

Открыто уголовное производство.

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