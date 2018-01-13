В Одесской области неизвестный выстрелил из гранатомета по кафе
13 января, 2018, 14:49
В городе Белгород-Днестровский Одесской области в ночь на субботу, 13 января, неизвестный выстрелил из гранатомета по кафе
Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
В результате выстрела была разрушена стена здания. Пострадавших нет.
"С места происшествия изъят цилиндрический тубус, предварительно от ОРПГ, металлические фрагменты от снаряда, металлический предмет, похожий на двигатель реактивной противотанковой гранаты РПГ-22, дорожную сумку и другие вещественные доказательства", - сообщают в полиции.
Открыто уголовное производство.
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