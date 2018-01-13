В МЗ уточнили статистику заболеваемости корью
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения.
"В 2017 году больше всего случаев зарегистрировали в Ивано-Франковской области – 1344, Одесской – 1256 и Закарпатской – 637. 5 человек в Одесской области умерли, из них – 3 детей", - заявили в ведомстве.
В январе 2018 года в Одесской области умер еще один ребенок.
"Лекарств от кори не существует, единственный надежный метод профилактики заболевания — вакцинация", - напомнили в министерстве.
В МЗ отметили, что вспышки кори имеют циклический характер и происходят каждые 5-6 лет, а их главная причина - низкий охват прививками.
"В 2016 году менее половины детей получили прививку от кори по графику. С сентября 2017 года продолжаются усиленные меры по иммунизации", - заявили в МЗ.
Читайте также: Тысячи украинцев заболели корью. Чем опасна болезнь
В ведомстве напомнили, что если ребенку скоро исполняется 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку вакцины КПК против кори, паротита и краснухи согласно календарю прививок, если ребенок не был вовремя привит согласно календарю - необходимо его провакцинировать в течение 72 часов.
"По состоянию на 1 января в Украине в наличии 516 тыс. единиц качественной и безопасной бельгийской вакцины "Приорикс". МЗ принимает меры по поводу срочного перераспределения вакцин, где это необходимо", - заявила и.о. главы МЗ Ульяна Супрун.
- Главный детский иммунолог Киева Федор Лапий заявил, что в 2017 году в Украине было зафиксировано всего 4 случая смерти из-за заболевания корью.
- 11 января МЗ рассказал, что надо делать, если в местных больницах нет вакцины от кори.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас