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В Луцке развесили объявления о "бивнях мамонта". В горсовете говорят, что это реклама наркотиков

В центре Луцка появились странные объявления по поводу приобретения "бивней мамонта" и "рогов сайгака", которые оказались скрытой рекламой наркотиков

Луцкая городская власть установила, что объявление о якобы покупке бивней мамонта оказались рекламой наркотиков, сообщает пресс-служба департамента муниципальной стражи Луцкого городского совета.

"Улицы Луцка заполонила очень странная реклама. Практически в каждом районе города неизвестные граждане обклеили электроопоры баннерами с необычным предложением. Люди готовы купить рога сайгака, бивни моржа и мамонта, а также зубы кашалота. Набрав указанный на объявлениях номер и пообщавшись с потенциальными покупателями, складывается впечатление, что на афишах указаны какие-то закодированные термины, которые знает только ограниченное количество людей. И не совсем здоровых", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что это скрытая реклама наркотических средств.

"Инспекторы департамента муниципальной стражи Луцка очистили улицы от незаконной и ненужной рекламы, а охотники за рогами сайгака от встречи и приобретения таких рогов и бивней отказались", - говорится в сообщении.

Двух человек, которые размещали эти объявления, задержали.

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