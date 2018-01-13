В Киеве за два дня более 2 тысяч человек сделали прививки от кори

13 января, 2018, 11:58

За два дня, 10 и 11 января, от кори привито 2 тыс. 223 киевлян - как взрослые, так и дети

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

"Я благодарен киевлянам, особенно родителям маленьких жителей столицы, за такой сознательный подход, а также медикам за активизацию разъяснительной работы и всестороннюю поддержку мероприятий, которые внедряет Киевская городская государственная администрация во время роста уровня заболеваемости корью", - сказал он, напомнив, что сейчас введен режим ежедневной работы кабинетов прививок.