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В Киеве за два дня более 2 тысяч человек сделали прививки от кори

За два дня, 10 и 11 января, от кори привито 2 тыс. 223 киевлян - как взрослые, так и дети

Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает пресс-служба КГГА.

"Я благодарен киевлянам, особенно родителям маленьких жителей столицы, за такой сознательный подход, а также медикам за активизацию разъяснительной работы и всестороннюю поддержку мероприятий, которые внедряет Киевская городская государственная администрация во время роста уровня заболеваемости корью", - сказал он, напомнив, что сейчас введен режим ежедневной работы кабинетов прививок.

  • Напомним, в МЗ уточнили статистику заболеваемости корью.
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