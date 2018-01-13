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В Днепре неизвестные разбили окна партии "Социалисты" и оставили предупреждение

Неустановленные лица разгромили офис политпартии "Социалисты" на Мечникова, 1 в городе Днепр

Также на фасаде здания активисты оставили предупреждение для членов партии, сообщает местное издание Информатор.

В ночь с 12 на 13 января, около 01:30 неизвестные разбили окна в партийном офисе. Также на фасаде здания оставили предупреждение: "Смерть врагам". В офисе сработала сигнализация, на место происшествия приехала охрана, а члены партии вызвали патруль полиции.

Заместитель главы политической партии "Социалисты" Олег Юрашкив рассказал, что подобный инцидент за время существования организации произошел впервые. Ранее определенные лица пытались сорвать акции "Социалистов", однако никто не решался на более агрессивные меры, отметил он.

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