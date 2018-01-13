В Чехии начался второй день выборов президента

13 января, 2018, 10:57

В Чехии в субботу, 13 января, начался второй день президентских выборов: избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени и будут работать до 14:00, после чего начнется подсчет голосов

Об этом сообщает DW.

Накануне - в первый день выборов - на избирательные участки пришли около 40% из около 8,4 миллиона граждан страны, имеющих право голоса.

Граждане Чехии должны выбрать президента из девяти кандидатов. Согласно результатам опросов, главными претендентами на пост главы государства является действующий президент Земан и профессор химии Иржи Драгош.

73-летний Земан известен, в частности, своими откровенно антимусульманскими взглядами. Он неоднократно подчеркивал, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейские страны. Земан также не раз высказывался за отмену санкций Евросоюза против России.

Драгош выступает за углубление сотрудничества с ЕС и сохранение санкций против РФ. Он настаивает на том, что Прага должна играть более активную роль в Европейском Союзе и поддерживает переход Чехии на евро.

Если ни один из кандидатов не получит абсолютное большинство голосов, то 26 и 27 января состоится второй тур голосования. Уже сейчас обозреватели и политологи не исключают именно такой сценарий событий.

Как известно, всеобщие президентские выборы проходят в Чехии во второй раз, в 2013 году глава республики избирался депутатами обеих палат парламента. Президент Чехии избирается сроком на пять лет и скорее представительские функции. Он может назначать судей Конституционного суда и имеет ограниченные полномочия в области внешней политики.