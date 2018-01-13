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В Британии убили добровольца из Латвии, который вез бронежилеты в АТО

33-летнего латвийца Микуса Альпса, который воевал в Украине в составе 8-го отдельного батальона УДА, нашли 12 января мертвым на острове Гернси (Великобритания)

Останки его тела были найдены в сгоревшем автомобиле в отдаленном районе южной части острова, сообщила в Facebook местная полиция.

Смерть Мика Алпса подтвердил комбат 8-го отдельного батальона УДА "Аратта" Андрей Червень. По его словам, речь идет об убийстве.

"У нас потери. Убили моего бойца в Англии. В центре Европы - в Гернси, на Британских островах, произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии. Мик - был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик виз для военных нужд батальона. Он помогал нам, воевал с нами, на днях я должен был встретить его на границе - Мик вез машину, броник, термобелье. Убийство на островах, где население менее 70 тысяч, откуда трудно быстро убежать, где все знают друг друга - это резонансное событие", - заявил он.

 

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