В Австрии беженцы массово переходят из ислама в христианство
По обнародованным в субботу, 13 января 2018 года, данным представителей архиепископства Вены, 75% из 750 крещенных совершеннолетних в прошлом году были выходцами из мусульманских стран, передает DW.
В течение прошлого года в австрийской столице обряд крещения прошли 260 человек, представляющих 15 разных национальностей. В то же время в архиепископстве Вены считают, что мысль о желании выходцев из мусульманских стран получить благодаря обращению в христианство статуса беженцев является ошибочной. Так же там отмечают, что Католическая церковь Австрии не желает иметь "ложных христиан", указывая на очень жесткий отбор кандидатов на крещение.
По словам представителей духовенства, подготовка к крещению длится не менее года. Ее требованиями являются регулярное присутствие на богослужении, христианский образ жизни и привлечение к благотворительной деятельности.
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