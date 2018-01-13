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В американской тюрьме умер главарь Ку-клукс-клана


фото: The Times
Один из лидеров Ку-клукс-клана 1960-х гг. Эдгар Рэй Киллен, который отбывал тюремный срок по делу об убийстве трех борцов за права человека в штате Миссисипи, умер в возрасте 92 лет

Суд приговорил его к 60-летнему сроку 2015 года, через 41 год после преступления, совершенного толпой расистов 1964 года, сообщает ВВС.

Сам Киллен, бывший пастор, лично не принимал участия в убийстве.

Молодые активисты Джеймс Чейни, Майкл Швернер и Эндрю Гудман были членами Конгресса расового равенства и добивались регистрации чернокожих избирателей в этом южном штате Америки. Их арестовали после того, как они посетили подожженную церковь, где обучали чернокожих избирателей. Когда их освободили, они попали в засаду, устроенную членами Ку-клукс-клана.

Исчезновение активистов, а затем известие о расправе над ними шокировали США, ускорив принятие 1964 года Билля о гражданских правах. Этот законодательный акт позволил федеральному правительству вмешиваться в дела штатов при необходимости защитить американцев от расовой дискриминации.

Дело об исчезновении активистов привлекло внимание всей страны, после чего генеральный прокурор Роберт Кеннеди направил для расследования в Миссисипи агентов ФБР. Тела трех погибших нашли через шесть недель - они были похоронены на сельскохозяйственных угодьях рядом с земляной плотиной.

ФБР арестовало 18 человек, в том числе помощника шерифа, по подозрению в причастности к убийству. Семеро из них были осуждены, но никто не получил более семи лет тюрьмы.

Бывший баптистский проповедник Эдгар Рэй Киллен был обвинен в организации убийства трех борцов за права человека, но суд присяжных зашел в тупик, когда одна из членов коллегии заявивила, что не может судить проповедника.

По мотивам этих событий режиссер Алан Паркер снял в 1988 году фильм "Миссисипи в огне", который получил "Оскара" за лучшую операторскую работу и еще шесть номинаций на премию.

Прошло еще четыре десятилетия, прежде чем он снова предстал перед судом в 2005 году.

На этом процессе прокуроры заявили, что именно Эдгар Рэй Киллен организовал толпу, а после убийства отдавал распоряжения, куда девать тела. При этом во время убийства его самого не было на месте преступления.

  • Как уже сообщалось, 54 африканские государства потребовали от действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа извинений за его высказывания о "грязных дырах".
  • По данным телеканала CNN, во время закрытой части переговоров относительно миграционного законодательства с участием конгрессменов Трамп назвал страны Африки, а также Гаити и Сальвадор "грязными дырами".
  • Кроме того, на прошлых президентских выборах американские правые организации агитировали голосовать за Трампа. Некоторые из руководителей этих объединений входили в его избирательный штаб.
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