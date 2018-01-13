В 2017 году туристы оставили во Львове более полумиллиарда евро

13 января, 2018, 19:14

В 2017 году Львов посетили 2,6 млн туристов, которые потратили во время пребывания в городе 615 млн евро

Такие цифры приводит управление туризма Львовского городского совета, передает Zaxid.net.

Отмечается, что чаще всего во Львов приезжают украинцы, поляки и белорусы. В десятку стран, чьи жители любят путешествовать во Львов, принадлежат также Турция, Германия, США, Литва, Великобритания, Чехия и Канада.

"Для анализа рынка въездных туристов мы пользуемся тремя источниками сбора информации: опрос гостей города методом face to face, статистика посетителей центров туристической информации и данные Львовского туристического барометра, которому предоставляют информацию заведения размещения", - рассказала глава управления туризма Львовского горсовета Галина Малец.

В среднем один турист тратит около 75 евро за день, а средняя продолжительность пребывания - 4,4 дня. Лишь четверть туристов путешествуют самостоятельно. Остальные предпочитают путешествия с друзьями, семьей или в составе туристических групп.

Самые популярные туристические объекты города - это Львовский оперный театр, ратуша и Высокий замок. А лучшими способами провести время во Львове считают посещение ресторанов и кафе, прогулки и посещения заведений культуры.

По словам Малец, в течение первых двух недель в 2018 году во Львов приехали около 250 тыс. туристов.