В 2017 году туристы оставили во Львове более полумиллиарда евро
Такие цифры приводит управление туризма Львовского городского совета, передает Zaxid.net.
Отмечается, что чаще всего во Львов приезжают украинцы, поляки и белорусы. В десятку стран, чьи жители любят путешествовать во Львов, принадлежат также Турция, Германия, США, Литва, Великобритания, Чехия и Канада.
"Для анализа рынка въездных туристов мы пользуемся тремя источниками сбора информации: опрос гостей города методом face to face, статистика посетителей центров туристической информации и данные Львовского туристического барометра, которому предоставляют информацию заведения размещения", - рассказала глава управления туризма Львовского горсовета Галина Малец.
В среднем один турист тратит около 75 евро за день, а средняя продолжительность пребывания - 4,4 дня. Лишь четверть туристов путешествуют самостоятельно. Остальные предпочитают путешествия с друзьями, семьей или в составе туристических групп.
Самые популярные туристические объекты города - это Львовский оперный театр, ратуша и Высокий замок. А лучшими способами провести время во Львове считают посещение ресторанов и кафе, прогулки и посещения заведений культуры.
По словам Малец, в течение первых двух недель в 2018 году во Львов приехали около 250 тыс. туристов.
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