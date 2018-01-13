Уже 27 стран приобрели права на показ "Сторожевой заставы"
Об этом глава государства написал в Facebook.
"Права на показ первого отечественного фильма-фэнтези "Сторожевая застава" уже приобрели 27 стран мира. Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, что украинский кинематограф ждет яркое будущее!" - отметил Порошенко.
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“Сторожевая застава” - украинский полнометражный фильм-фэнтези, снятый по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского, который вышел в широкий прокат 12 октября 2017 года.
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- Как уже сообщалось, компания Kinorob заявила, что начала возвращать Государственному агентству Украины по вопросам кино деньги, выделенные на производство фэнтези "Сторожевая застава".
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