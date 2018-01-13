Уже 27 стран приобрели права на показ "Сторожевой заставы"

13 января, 2018, 16:34

Президент Петр Порошенко уверен в ярком будущем украинского кинематографа, ведь права на показ "Сторожевой заставы" приобрели уже 27 стран

Об этом глава государства написал в Facebook.

"Права на показ первого отечественного фильма-фэнтези "Сторожевая застава" уже приобрели 27 стран мира. Увеличив государственное финансирование кинематографа, мы заложили основы для того, чтобы делать за год более 120 фильмов. Уверен, что украинский кинематограф ждет яркое будущее!" - отметил Порошенко.

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“Сторожевая застава” - украинский полнометражный фильм-фэнтези, снятый по мотивам одноименной книги Владимира Рутковского, который вышел в широкий прокат 12 октября 2017 года.

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