Уволили начальника Львовской железной дороги, - СМИ

13 января, 2018, 19:55

Начальника регионального филиала УЗ "Львовская железная дорога" Ивана Груника уволили

Такое решение принял и.о. главы "Укрзализныци" Евгений Кравцов по результатам ревизии, сообщает LB.ua.

"Увольнять Груника нужно было раньше, поскольку Львовский филиал УЗ лидирует по количеству поломок и пожаров на поездах", - сообщил изданию глава общественного контроля "Укрзализныци" Валерий Довгопол.

За последний месяц на Львовской железной дороге произошло несколько ЧП:

19 декабря в селе Мшана Львовской области сгорел электровоз;

7 января в Яремче Ивано-Франковской области сломался тепловоз поезда до Одессы;

10 января в селе Соль Закарпатской области сошел с рельсов грузовой поезд.

Официального подтверждения увольнения Груника пока нет.