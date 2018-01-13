У Трампа был секс с порнозвездой, от которой он откупился за $130 тыс., - The Wall Street Journal

13 января, 2018, 17:54

Адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн в 2016 году заплатил $130 тыс. 38-летней порноактрисе Стефани Клиффорд, которая выступает под псевдонимом Сторми Дэниэлс, за ее молчание о возможной сексуальной связи с политиком

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Адвокат президента Дональда Трампа организовал выплату $130 тыс. бывшей звезде фильмов для взрослых за месяц до выборов 2016 года, в рамках соглашения, которое не позволяет ей публично обсуждать возможную сексуальную встречу с Трампом", - говорится в сообщении.

По информации источников, Коэн заключил соглашение о неразглашении с адвокатом Стефани Клиффорд и заплатил ему эту сумму в октябре 2016 года.

В свою очередь, издание The Daily Beast сообщило, что о связи Клиффорд с Трампом рассказывала ее подруга, порноактриса Алана Эванс.