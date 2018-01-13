Трамп в последний раз продлил режим снятия санкций с Ирана

13 января, 2018, 07:48

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие Вашингтона в ядерной сделке с Ираном и продолжил режим отмены санкций против Тегерана, сообщил представитель Белого дома

Как передает Reuters, высокопоставленный представитель администрации президента уточнил, что это делается в последний раз.

По его словам, Трамп хочет в течение 120 дней принять дополнения к ядерному договору с Ираном, заключенному в 2015 году, иначе США выйдут из международного договора в одностороннем порядке.

Параллельно с решением Трампа Министерство финансов США решило ввести новые санкции против 14 иранских организаций и физических лиц за причастность к нарушениям прав человека, а также к ракетной программе Ирана. В список, в частности, внесен глава судебной системы Ирана, аятолла Садик Лариджани.

Исторический договор по иранской ядерной программе был принят 15 июля 2015 года. По нему Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

В начале 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерное соглашение с Ираном.