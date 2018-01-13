Стало известно, кто вышел во второй тур президентских выборов в Чехии
13 января, 2018, 17:15
В Чешской Республике завершился первый тур президентских выборов, в котором, по предварительным данным, приняли участие 9 кандидатов в президенты и около 60% избирателей
Действующий президент Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии, физик Иржи Драгош будут бороться за президентский пост во втором туре, передает Радио Свобода.
"После подсчета 99% голосов Земан, известный за счет своих антимигрантских взглядов, пророссийской и прокитайськой позиций, набирает меньше 39%. Драгош, которого считают проевропейским либералом, набирает около 27%. На третьем месте бывший дипломат Павел Фишер, который набрал около 10% голосов", - говорится в сообщении.
При этом большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, уже высказались в пользу Драгоша.
- Второй тур запланирован на 26-27 января.
- Окончательный подсчет голосов завершится в ближайшие часы.
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