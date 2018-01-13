Спецпрокурор США хочет установить 14 мая началом судебного процесса над Манафортом

13 января, 2018, 10:08

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер попросил установить 14 мая датой начала судебного процесса по делу экс-руководителя президентской кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, которого обвиняют в отмывании денег

Об этом сообщает Reuters.

Как известно, 30 октября 2017 г. было обнародовано обвинение Полу Манафорту и Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работы с Януковичем.

Напомним, в августе ФБР без предупреждения обыскали дом Манафорта. Следователей в первую очередь интересовали документы о его российских и украинских клиентов.

Накануне ФБР выявило 13 "подозрительных" транзакций со счетов оффшорных компаний, связанных с Манафортом, на сумму около $3 млн. Представители ФБР подозревают его в отмывании денег экс-президента Виктора Януковича.

Федеральный специальный совет США 30 октября выдвинул обвинения против бывшего руководителя кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.