С начала АТО саперы обезвредили почти 178 тыс. опасных предметов

13 января, 2018, 11:04

С начала АТО саперы ВСУ обезвредили на Донбассе 177 тысяч 728 взрывоопасных предметов

Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Максим Праута на брифинге.

"В течение недели военнослужащие Вооруженных сил Украины проверили почти 6,5 га территории на наличие взрывоопасных предметов и обезвредили 179 единиц. В целом с начала АТО саперные подразделения проверили около 3 тысяч 640 гектаров территории Донецкой и Луганской областей и обезвредили 177 тысяч 728 взрывоопасных предметов", – подчеркнул спикер.