Российские оккупанты впервые с начала праздничного перемирия применили артиллерию, - штаб АТО

13 января, 2018, 18:53

Российско-террористические войска продолжают грубо нарушать договоренности о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников и обстреливают из запрещенного Минскими соглашениями вооружения укрепления Вооруженных сил Украины

В субботу, 13 января 2018 года, оккупанты впервые за время перемирия применили артиллерию, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"На Луганском направлении под обстрелами противника оказались наши позиции вблизи Новолуганского, где, кроме стрелкового оружия, боевики вели огонь из 82-мм минометов", - говорится в вечернем информационном сообщении.

На Донецком направлении с начала суток было горячее. На Приазовье почти час длился вражеский обстрел из гранатометов, 120-мм минометов и артиллерийских систем калибра 122 мм по укреплениям сил АТО на подступах к Водяному.

"Здесь захватчики выпустили более двух десятков боеприпасов. В этом же районе, вокруг Павлополя, незаконные вооруженные формирования вели огонь из тяжелых минометов", - отмечают украинские военные.

Кроме того, россияне и наемники обстреливали позиции Вооруженных Сил и добровольцев из 120-мм минометов и гранатометов неподалеку шахты "Бутовка", а из стрелкового оружия и 82-мм минометов - близ Каменки. Также из гранатометов различных типов и стрелкового оружия они нарушали перемирие вблизи Верхнеторецкого.

"Всего с начала суток вдоль линии разграничения сторон зафиксировано 6 обстрелов укреплений Вооруженных сил Украины. В одном случае украинские воины давали врагу адекватный ответ", - добавили в штабе АТО.