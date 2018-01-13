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Российские хакеры пытались взломать почту американского Сената, - AP

Хакерская группа Fancy Bear, которую связывают с Россией, проводила длительную операцию для получения доступа к переписке сотрудников американского Сената

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчет компании киберзащиты Trend Micro Inc.

"Те же хакеры (Fancy Bear), которые проникли в серверы Демократической партии США, в течение последних нескольких месяцев создали условия для осуществления шпионской кампании против Сената США", – заявили в Trend Micro Inc.

"Они продолжают быть очень активными – по крайней мере, в осуществлении подготовительной работы – чтобы иметь влияние на общественное мнение", – подчеркнул представитель Trend Micro Inc. Фейдек Хаккеборд.

По его словам, хакеры ищут чувствительную информацию, которую можно "слить" в открытый доступ.

В отчете компании киберзащиты Trend Micro Inc. обнародованы результаты подозрительных веб-сайтов, похожих на внутреннюю базу электронной почты Сената США. За цифровыми отпечатками, которые содержались в конструкции этих сайтов, установлено, что такие же использовались исключительно группой Fancy Bear.

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