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Россияне смонтировали видео с ударом по боевикам, которые "обстреляли базу Хмеймим"

Опубликованный Министерством обороны РФ ролик, на котором российская авиация наносит удар по боевикам, которые, как утверждается, ответственны за обстрел авиабазы Хмеймим в Сирии, был смонтирован

В частности, на шестой секунде можно увидеть, как люди подбегают к микроавтобусу, внезапно исчезают, после чего происходит взрыв.

Это свидетельствует о том, что часть видео была вырезана.

Еще одним признаком монтажа является изменение расположения автомобиля в правом верхнем углу, которое также происходит на шестой секунде.

При этом, сколько именно хронометража было вырезано, сказать невозможно.

Также неизвестны и причины, по которым Минобороны РФ удалило часть ролика.

В то же время можно сделать вывод, что таким образом российское военное ведомство решило что-то скрыть.

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