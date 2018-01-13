Россияне смонтировали видео с ударом по боевикам, которые "обстреляли базу Хмеймим"
13 января, 2018, 14:54
Опубликованный Министерством обороны РФ ролик, на котором российская авиация наносит удар по боевикам, которые, как утверждается, ответственны за обстрел авиабазы Хмеймим в Сирии, был смонтирован
В частности, на шестой секунде можно увидеть, как люди подбегают к микроавтобусу, внезапно исчезают, после чего происходит взрыв.
Это свидетельствует о том, что часть видео была вырезана.
Еще одним признаком монтажа является изменение расположения автомобиля в правом верхнем углу, которое также происходит на шестой секунде.
При этом, сколько именно хронометража было вырезано, сказать невозможно.
Также неизвестны и причины, по которым Минобороны РФ удалило часть ролика.
В то же время можно сделать вывод, что таким образом российское военное ведомство решило что-то скрыть.
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