Россия причастна к созданию военного отряда лидера боснийских сербов, - СМИ

13 января, 2018, 13:10

Обученные Россией наемники помогают президенту Республики Сербской Милораду Додику создать собственное "военизированное подразделение" для противостояния с его противниками

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на министерство безопасности Боснии.

Министерство безопасности Боснии подтвердило информацию издания Žurnal, которое рассказало, что Российско-сербский гуманитарный центр в Нише профинансировал создание военизированного отряда "Сербская честь", который будет бороться с противниками Додика.

Министр безопасности Боснии Драган Мектич отметил, что спецслужбы страны знают о деятельности отряда.

"Мы используем эту информацию в течение долгого времени, нам удалось собрать достаточно большое количество данных об отряде", - сказал Мектич. Он добавил, что не может предоставить более подробную информацию, поскольку министерство готовит доклад в прокуратуру касательно этого вопроса.

По информации Žurnal, "Сербская честь" вербует представителей криминального мира, для того чтобы создать подконтрольный Додику военизированный отряд. Его целью будет, в частности, "возможное вмешательство, если оппозиция будет пытаться помешать функционированию власти".

Сообщается, что во вторник Милорад Додик организовал военный парад в Баня-Луке вопреки постановлению конституционного суда страны. Žurnal опубликовал фото бойцов отряда в боевом снаряжении.

Информация боснийского министерства безопасности появилась в то время, как страны Запада особенно обеспокоены по поводу попыток России дестабилизировать Балканы и противостоять расширению НАТО в регионе.

Республика Сербская – полуавтономное образования в Боснии, созданное по Дейтоновскому мирному соглашению, которое положило конец войне 1992-1995 годов. 9 января боснийские сербы, несмотря на запрет суда, ежегодно празднуют "День Республики Сербской". Аналитики отмечают, что, игнорируя решение суда (о запрете праздника 9 января), Додик ставит под сомнение Дейтонское мирное соглашение.