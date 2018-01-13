Раскрытие преступлений организованных групп возросло на 47%, - Нацполиция

13 января, 2018, 15:41

В 2017 году полиция раскрыла 1953 преступления, совершенные членами преступных групп и организаций

За год полицейские пресекли деятельность 172 организованных групп и преступных организаций, а также разоблачили 13 бандформирований, говорится в отчете, опубликованном на официальном сайте Нацполиции.

Сейчас приоритетными направлениями борьбы полиции с организованной преступностью является выявление, расследование, пресечение и предотвращение правонарушений, совершаемых участниками организованных преступных группировок и организаций.

Итак, в течение 2017 года полицейские пресекли деятельность 172 организованных преступных групп (ОПГ) и преступных организаций (ПО). Это в 1,7 раза больше, чем в 2016 году. Кроме того, в прошлом году полиция разоблачила 13 бандформирований, что является самым высоким показателем за последние 5 лет.

Также в 2017 году правоохранители раскрыли 1953 преступления, совершенные в составе ОПГ и ПО. В частности, сотрудники полиции разоблачили 665 лиц, совершивших преступления в такой способ. Это самый высокий показатель за период с 2013 по 2017 год.

Одной из актуальных угроз для Украины является деятельность трансграничной организованной преступности. В 2017 году полиция обнаружила семь организованных групп и преступных организаций с транснациональными связями. Так, одним из самых резонансных разоблачений 2017 года стала совместная украинско-немецкая операция по задержанию преступной группы угонщиков элитных автомобилей из Европы.

27 процентов раскрытых полицией ОПГ в 2017 году были причастны к незаконному обороту наркотиков. Так, в марте полиция задержала организованную преступную группу из числа подготовленных спортсменов. Злоумышленники занимались не только наркобизнесом, но и разбойными нападениями, похищением людей, запугиванием, вымогательством и контрабандой.

За 2017 год полиция разоблачила 13 преступлений в сфере использования компьютеров и сетей электросвязи. Так, в июле в Запорожье полицейские задержали членов ОПГ, которых подозревают в совершении на протяжении нескольких лет более 20 тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, им инкриминируют вмешательство в работу закрытых компьютерных систем, конвертации и легализации незаконно полученных денежных средств, похищения и избиения людей.