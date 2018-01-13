"Киборгов" подадут на "Оскар"
13 января, 2018, 12:59
Фильм "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта собираются выдвинуть на кинопремию "Оскар" от Украины
Об этом сообщил актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.
"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", - отметил он.
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Сеитаблаев добавил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.
Напомним, "Киборги" вышли на экраны 7 декабря. Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года. Кассовые сборы фильма составили более 20 миллионов гривень.
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