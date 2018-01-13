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"Киборгов" подадут на "Оскар"

Фильм "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта собираются выдвинуть на кинопремию "Оскар" от Украины

Об этом сообщил актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев.

"Мы будем подаваться. Посмотрим, как решат члены украинского оскаровского комитета", - отметил он.

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Сеитаблаев добавил, что подавляющее большинство международных фестивалей класса А очень ревностно относится к прокату ленты перед тем, как она попадает на фестиваль.

Напомним, "Киборги" вышли на экраны 7 декабря. Лента рассказывает об обороне Донецкого аэропорта осенью 2014 года. Кассовые сборы фильма составили более 20 миллионов гривень.

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