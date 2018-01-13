Порошенко надеется, что Германия не изменит курс в поддержку Украины
Об этом он написал на своей странице в Facebook, приветствуя достигнутую лидерами ХДС/ХСС и социал-демократов договоренность о старте коалиционных переговоров.
"Надеюсь, что они (переговоры. – Ред.) увенчаются успехом, а также на то, что неизменная поддержка Украины, ее территориальной целостности и курса реформ и в дальнейшем будет оставаться приоритетом внешней политики Германии", - отметил Порошенко.
Ранее лидеры Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) достигли прорыва во время предыдущих переговоров о формировании большой коалиции.
Выборы в Германии состоялись 24 сентября 2017 года. После них переговоры о формировании коалиции вели консерваторы, Зеленые и либералы (СВДП), поскольку социал-демократы объявили о переходе в оппозицию. Однако переговоры по созданию так называемой коалиции "Ямайка" провалились после выхода из них представителей СВДП.
7 декабря партийный съезд СДПГ таки дал "зеленый свет" на переговоры о большой коалиции.