Отчет ЦРУ: за атакой вируса Petya в Украине стоят военные РФ, - СМИ
Об этом пишет The Washigton Post.
Издание со ссылкой на источники в ЦРУ подчеркивает: в американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус Petya был создан военной разведкой Главного разведуправления РФ (ГРУ).
В ЦРУ отказались комментировать данную информацию.
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Напомним, 27 июня хакеры атаковали ряд украинских банков, энергетических и транспортных компаний, а также органы власти, заразив компьютеры вирусом-вымогателем.
Компания Microsoft заявила, что программа для отчетности и документооборота M.E.doc стала причиной массовых кибератак против Украины.
6 июля группа хакеров, разработавших вирус Petya.A, вышли на связь с пользователями американского ресурса Motherboard, рассказав некоторые детали о кибератаке.
Как заявил глава Департамента киберполиции Сергей Демедюк, хакеры распространяли вирус Petya.A через программное обеспечение M.E.Doc, чтобы дестабилизировать экономический сектор.
13 октября команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA Госслужбы спецсвязи и защиты информации сообщила о возможности кибератак в период до 17 октября.
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