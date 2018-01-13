Одесские вузы продлили каникулы аж до весны
По их словам, долгие зимние каникулы помогают сэкономить средства на отоплении, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Зимние каникулы по утвержденному в мае 2017 года Графику учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля. С 26 февраля занятия возобновляются", - рассказали в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова. Там также добавили, что учебные планы построены таким образом, что не повлияют на количество лекций и семинарских занятий. И напомнили, что практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011 - 2012 учебном году, а в дальнейшем стала обычной.
Аналогичные комментарии поступили от Национального университета "Одесская юридическая академия", Одесской национальной академии пищевых технологий, Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д. Ушинского и других.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что из-за нехватки средств на отопление и электроэнергию одесские вузы продлили каникулы, из-за чего был сорван учебный процесс.
- Напомним, дети, не имеющие прививки от кори (краснухи), не смогут заниматься в расположенных в Одессе детских садах и школах.
- Такое решение было принято на внеочередном заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось еще 28 декабря 2017 года, ограничения планируют ввести после зимних каникул (15 января).
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