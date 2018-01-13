Одесские вузы продлили каникулы аж до весны

13 января, 2018, 22:20

Представители одесских высших учебных заведений подтвердили информацию о чрезвычайной продолжительности зимних каникул, которые продлятся до конца февраля

По их словам, долгие зимние каникулы помогают сэкономить средства на отоплении, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Зимние каникулы по утвержденному в мае 2017 года Графику учебных планов начались 29 декабря и закончатся 25 февраля. С 26 февраля занятия возобновляются", - рассказали в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова. Там также добавили, что учебные планы построены таким образом, что не повлияют на количество лекций и семинарских занятий. И напомнили, что практика длительных зимних каникул была впервые применена в 2011 - 2012 учебном году, а в дальнейшем стала обычной.

Аналогичные комментарии поступили от Национального университета "Одесская юридическая академия", Одесской национальной академии пищевых технологий, Южноукраинского национального педагогического университета им. К. Д. Ушинского и других.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что из-за нехватки средств на отопление и электроэнергию одесские вузы продлили каникулы, из-за чего был сорван учебный процесс.