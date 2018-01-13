На ворота Российского культурного центра в Киеве навесили цепь

13 января, 2018, 23:08

Украинские националисты из организации "Черный комитет" считают, что Российский культурный центр занимается антиукраинской пропагандой и угрожает независимости Украины

Об этом они сообщили в Facebook.

"Российский центр науки и культуры - это официальная правительственная организация РФ, которая занимается антиукраинской пропагандой, устраивает курсы русского языка, организовывает поездки украинских детей на территорию государства -агрессора. Эта организация является одним из методов распространения российского империализма и угрожает независимости Украины", - говорится в сообщении.

В организации "Черный комитет" отмечают, что "в Украине не могут существовать пропагандистские, империалистические структуры РФ".

Во время сегодняшней акции активисты повесили цепь и заперли на замок ворота Российского центра науки и культуры. Также на здании центра разместили листовку "Смерть России". Общественники требуют закрыть российское представительство в Украине навсегда.

"Мы будем прилагать все усилия, чтобы эту организацию ликвидировали", - говорят в "Черном комитете".