Макрон хочет внести французский багет в список наследия ЮНЕСКО
Об этом сообщает агентство DPA.
"Мы должны сохранить совершенство багета и наше мастерство в его создании, и поэтому его следует включить в список всемирного наследия", - сказал Макрон в пятницу в эфире Europe1.
"Багет является частью повседневной жизни во Франции, и это - особая история", - сказал президент.
Макрон обратился к примеру неаполитанской пиццы, приготовление которой внесли в список наследия ЮНЕСКО в декабре. Признание искусства "пиццайоло" стало возможным после того, как соответствующее обращение Неаполя подписали почти 2 миллиона человек.
"Я знаю наших пекарей - они увидели, что неаполитанцам удалось добиться признания пиццы наследием ЮНЕСКО. И они спросили: "Почему бы не багет?" И они правы", - сказал Макрон.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас