Макрон хочет внести французский багет в список наследия ЮНЕСКО

13 января, 2018, 14:32

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы французский багет был признан ЮНЕСКО частью нематериального наследия

Об этом сообщает агентство DPA.

"Мы должны сохранить совершенство багета и наше мастерство в его создании, и поэтому его следует включить в список всемирного наследия", - сказал Макрон в пятницу в эфире Europe1.

"Багет является частью повседневной жизни во Франции, и это - особая история", - сказал президент.

Макрон обратился к примеру неаполитанской пиццы, приготовление которой внесли в список наследия ЮНЕСКО в декабре. Признание искусства "пиццайоло" стало возможным после того, как соответствующее обращение Неаполя подписали почти 2 миллиона человек.

"Я знаю наших пекарей - они увидели, что неаполитанцам удалось добиться признания пиццы наследием ЮНЕСКО. И они спросили: "Почему бы не багет?" И они правы", - сказал Макрон.