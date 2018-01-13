 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Литва запретила въезд 49 гражданам РФ

Литва запретила въезд 49 гражданам России за нарушение прав человека и отмывание денег

Соответствующий список утвердил министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас на базе так называемого "закона Магнитского", который вступил в силу 1 января 2018 года, пишет Baltic News Service.

"Министр подписал распоряжение, которое запрещает въезд 49 лицам в Литву", - отметила пресс-секретарь министерства Каролис Вайткявичюс.

По ее словам, глава ведомства поручил чиновникам Департамента миграции опубликовать этот список.

Министерство внутренних дел подготовило "список Магнитского" из 49 человек после консультаций с иностранными партнерами, большая часть списка была составлена до принятия закона в Сейме.

Как известно, Сейм Литвы принял "закон Магнитского" в ноябре прошлого года.

Закон, названный именем Сергея Магнитского, в 2012 году приняли в США, применив санкции против российских чиновников, связанных с нарушениями прав человека. США запретили выдавать им визы и заморозили активы, в списке сейчас - более 40 фамилий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2018 суббота

12 января, 2018 пятница

больше новостей

13 января, 2018 суббота

12 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать