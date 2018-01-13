Киевлян предупредили о гололедице на дорогах
13 января, 2018, 08:52
В Киеве ночью и утром в субботу, 13 января, ожидается гололед, на автодорогах и пешеходных зонах местами гололедица
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, 13 января в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 2-4° мороза.
Городская власть призывает автомобилистов и пешеходов быть внимательными и соблюдать элементарные правила безопасности.
- Ранее сообщалось, что в январе нас ожидают 25-градусные морозы.
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