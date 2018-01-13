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Гражданин Молдовы вез через границу марихуану в обертках из-под конфет

В Одесской области в пункте пропуска "Кучурган" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в автомобиле гражданина Молдовы марихуану, замотанную в обертки из-под конфет

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

"26-летний гражданин Республики Молдова возвращался домой через пункт пропуска "Кучурган" вчера. Во время оформления погранично-таможенная обзорная группа проверила машину мужчины довольно тщательно. К осмотру также привлечен натренированный на поиск наркотиков пограничную служебную собаку, который сразу указал на наличие запрещенных вещей. Были они в коробке из-под конфет", - говорится в сообщении.

Среди шоколадных сладостей обнаружили вещество, замотанное в обертки из-под конфет.

"Изобретательный мужчина замотал серо-зеленое вещество, предположительно, марихуану, обертки и таким образом надеялся провезти зелье через границу", - сказано в сообщении.

Обнаруженное вещество общим весом 10 граммов изъяли и направили на экспертизу. По данному факту проинформированы правоохранительные органы Украины.

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