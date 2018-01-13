Глава МИД Литвы выступил за совместную закупку оружия странами Балтии

13 января, 2018, 08:31

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что странам Балтии следует вернуться к обсуждению совместных закупок вооружений

Об этом сообщает портал Delfi.

"Это область, к которой следует обращаться снова и снова, пока мы не сможем действовать совместно", - сказал он.

По словам министра, при совместных закупках вооружений страны Балтии могли бы быть более конкурентоспособными в плане возможности снизить цену на закупаемые вооружения. Как сказал Линкявичюс, это позволило бы упростить и согласование приобретенных систем.

Представители Литвы, Латвии и Эстонии время от времени поднимают вопрос о возможности сэкономить при совместных закупках вооружений, однако такие соглашения не заключаются, потому что Балтийским странам не удается согласовать потребности в вооружениях.

Страны Балтии несколько лет назад рассматривали возможность совместной закупки систем противовоздушной обороны средней дальности, однако в итоге договор о покупке систем NASAMS с норвежским предприятием в прошлом году подписала только Литва.