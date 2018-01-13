 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Глава МИД Литвы выступил за совместную закупку оружия странами Балтии

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что странам Балтии следует вернуться к обсуждению совместных закупок вооружений

Об этом сообщает портал Delfi.

"Это область, к которой следует обращаться снова и снова, пока мы не сможем действовать совместно", - сказал он.

По словам министра, при совместных закупках вооружений страны Балтии могли бы быть более конкурентоспособными в плане возможности снизить цену на закупаемые вооружения. Как сказал Линкявичюс, это позволило бы упростить и согласование приобретенных систем.

Представители Литвы, Латвии и Эстонии время от времени поднимают вопрос о возможности сэкономить при совместных закупках вооружений, однако такие соглашения не заключаются, потому что Балтийским странам не удается согласовать потребности в вооружениях.

Страны Балтии несколько лет назад рассматривали возможность совместной закупки систем противовоздушной обороны средней дальности, однако в итоге договор о покупке систем NASAMS с норвежским предприятием в прошлом году подписала только Литва.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 января, 2018 суббота

12 января, 2018 пятница

больше новостей

13 января, 2018 суббота

12 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать