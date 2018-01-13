Глава МИД Литвы выступил за совместную закупку оружия странами Балтии
Об этом сообщает портал Delfi.
"Это область, к которой следует обращаться снова и снова, пока мы не сможем действовать совместно", - сказал он.
По словам министра, при совместных закупках вооружений страны Балтии могли бы быть более конкурентоспособными в плане возможности снизить цену на закупаемые вооружения. Как сказал Линкявичюс, это позволило бы упростить и согласование приобретенных систем.
Представители Литвы, Латвии и Эстонии время от времени поднимают вопрос о возможности сэкономить при совместных закупках вооружений, однако такие соглашения не заключаются, потому что Балтийским странам не удается согласовать потребности в вооружениях.
Страны Балтии несколько лет назад рассматривали возможность совместной закупки систем противовоздушной обороны средней дальности, однако в итоге договор о покупке систем NASAMS с норвежским предприятием в прошлом году подписала только Литва.
Читайте также
-
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас
-
Читайте также
-
-
-
6 января, 2018 Последнее знаменитое "Динамо" Лобановского. Где они сейчас