Эксперт объяснил, чем вызвано заявление Путина об украинских кораблях в Крыму

13 января, 2018, 18:17

Адресованное Украине предложение президента России Владимира Путина забрать военные корабли из оккупированного полуострова продиктовано новым пакетом международных санкций

Об этом в Facebook пишет руководитель проектов "Майдана иностранных дел", главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко.

По его словам, из-за санкций уже через несколько недель самые состоятельные представители окружения Путина, как и он сам, собственно, не смогут держать свои яхты в Средиземном море, поэтому для этой цели выделена отдельная территория черноморского побережья близ Севастополя, а именно Балаклавская бухта. Российские же пограничные корабли певередены из Балаклавы в главную буху Севастополя, где им мешает устарела морская техника, отобранная русскими во время вторжения в украинскую Автономную Республику Крым в начале 2014 года.

"Во второй половине декабря 2017 все пограничные корабли уже переведены из Балаклавской бухты в главную бухту Севастополя. И приткнулись кто где, как бедные родственники, так как в связи с передислокацией морской пограничной охраны возник дефицит причальных стенок. Часть из них, и немалую, занимают военные трофеи - корабли ВМСУ ", - пояснил Клименко.

Поэтому, как он считает, в этой ситуации нет геополитики.

"Все понятно. И никакой геополитики. Забирайте ваш металлолом, потому что он занимает много места, которого не хватает для кораблей морской охраны, поэтому еще в Балаклаве теперь будут базироваться яхты российской" элиты ", - добавляет эксперт.